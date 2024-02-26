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Україна почала переговори з Норвегію щодо підписання безпекової угоди

26 лютого 2024, 21:33
Україна почала переговори з Норвегію щодо підписання безпекової угоди
Фото: Главком
Наразі обговорюють основні структурні елементи і блоки майбутнього договору.

Україна почала переговори з Норвегію щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Від української сторони перемовини веде заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. Норвезьку делегацію очолив спеціальний представник Міністерства закордонних справ Норвегії з питань України Крістіан Сісе.

За словами Жовкви, Норвегія – ключовий партнер нашої держави у Північній Європі та "один із лідерів коаліції бойових літаків, що підтримує Україну із самого початку повномасштабного вторгнення". 

Сторони обговорили основні структурні елементи і блоки майбутньої угоди й узгодили графік подальшої роботи.

Норвегіявійна в Україніросія окупантигарантії безпеки

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