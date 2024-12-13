Україна почала виробництво штурмових гвинтівок стандарту НАТО

Збирають їх за чеською ліцензією Česká zbrojovka.

На підприємстві АТ "Українська оборонна промисловість" почали збирати гвинтівки стандарту НАТО за ліцензією Česká zbrojovka.

Про це повідомила пресслужба товариства.

"В листопаді 2024 року на одному з підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» розпочалося ліцензійне складання гвинтівок BREN-2. Це практичне продовження співпраці з Česká zbrojovka – дочірнею компанією Colt CZ", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні угода з партнерами передбачає локалізацію складання.

В майбутньому в Україні буле налагоджене повне виробництво штурмових гвинтівок стандарту Альянсу.

За словами генерального директора Укроборонпрому Олега Гуляка, партнерство з чеською компанією є ще одним кроком до інтеграції вітчизняного оборонно-промислового комплексу в промислові ланцюги країн НАТО.

На початку року "Українська оборонна промисловість" уклало угоду про наміри з чеською компанією Česká zbrojovka a.s., дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії. Це дасть змогу виготовляти гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN-2.