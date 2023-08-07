Україна почне виготовляти артилерійські снаряди стандарту НАТО – WSJ

Раніше Україна вже змогла налагодити серійне виробництво 152-мм та 122-мм снарядів.

Вже до кінця цього року Україна почне виготовляти артилерійські снаряди 155-мм стандарту НАТО.



Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

Він зазначив, що у липні цього року було виготовлено більше мінометних та артилерійських боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.



Варто зауважити, що за рік до вторгнення Україна взагалі не виготовляла боєприпаси, додав він.