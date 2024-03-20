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Україна почне виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди – WP

20 березня 2024, 11:35
Україна почне виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди – WP
Чиновник "Укроборонпрому" заявив, що виробництво Україною власних артснарядів розпочнеться не раніше другої половини 2024 року.

Оборонні підприємства України прагнуть розпочати власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Однак розпочнеться це не раніше другої половини цього року.

Про це пише The Washington Post.

Українські оборонні підприємства прагнуть задовольнити найбільшу потребу армії, створюючи свої власні 155-міліметрові снаряди за стандартами НАТО. Їх потребують артилерійські системи, які поставляються західними партнерами України і саме цих снарядів відчайдушно не вистачає на фронті.

Чиновник "Укроборонпрому" на умовах анонімності повідомив виданню, що виробництво 155-мм боєприпасів не розпочнеться "до другої половини цього року".

 

війна в Україніснарядиросія окупантивиробництво в Україні

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