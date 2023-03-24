Україна починає масове виробництво дронів — Уряд

Український уряд підтримав реалізацію експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництв.

Проєкт буде реалізовуватись протягом кількох років, заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Написав в Telegram-каналі.

"Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне – створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек. Це дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу – пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт", - написав Федоров.

Міністр додав, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Щоб стимулювати розвиток безпілотних апаратів в Україні і залучити більше компаній до виробництва та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

"Місяць тому ми вже прибрали проблему щодо експертного контролю товарів подвійного призначення, ухваливши fast-track для дронів. А зараз можемо офіційно сказати, що проєкт Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць", - підсумував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр оборони Олексій Резніков додав, що незалежність ВПК це один із факторів обороноздатності країни: "Нам не можна відставати від світу. Восени 2022 ми досягли радикального спрощення процедури прийняття ОВТ в експлуатацію в армії. Сьогодні отримали це важливе рішення".

Міноборони на сьогодні вже отримало заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА вже укладено. А у 2023 році Міноборони збільшує закупівлі БПЛА для Збройних Сил України і планує спрямувати на це близько 20 млрд грн.