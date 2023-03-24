Матеріали:
Теми:

Україна починає масове виробництво дронів — Уряд

24 березня 2023, 18:59
Україна починає масове виробництво дронів — Уряд
Фото: УНН
Український уряд підтримав реалізацію експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництв.

Проєкт буде реалізовуватись протягом кількох років, заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Написав в Telegram-каналі.

"Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне – створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек. Це дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу – пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт", - написав Федоров.

Міністр додав, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Щоб стимулювати розвиток безпілотних апаратів в Україні і залучити більше компаній до виробництва та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

"Місяць тому ми вже прибрали проблему щодо експертного контролю товарів подвійного призначення, ухваливши fast-track для дронів. А зараз можемо офіційно сказати, що проєкт Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць", - підсумував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр оборони Олексій Резніков додав, що незалежність ВПК це один із факторів обороноздатності країни: "Нам не можна відставати від світу. Восени 2022 ми досягли радикального спрощення процедури прийняття ОВТ в експлуатацію в армії. Сьогодні отримали це важливе рішення".

Міноборони на сьогодні вже отримало заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА вже укладено. А у 2023 році Міноборони збільшує закупівлі БПЛА для Збройних Сил України і планує спрямувати на це близько 20 млрд грн.

дрониУкраїна

Останні матеріали

Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється