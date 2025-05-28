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ПОЛІТИКА

Україна подала до МАГАТЕ ноту протесту щодо дій рф на окупованій ЗАЕС

28 травня 2025, 20:16
Україна подала до МАГАТЕ ноту протесту щодо дій рф на окупованій ЗАЕС
Дії росії становлять грубе порушення міжнародного права.

Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні направило до Секретаріату МАГАТЕ офіційну вербальну ноту, в якій засуджуються наміри російської федерації з’єднати окуповану Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою рф та самовільно відновити її експлуатацію.

Про це з посиланням на постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Юрія Вітренка у середу, 28 травня, повідомляє "Укрінформ". Вітренко зазначив, що документ супроводжувався проханням поширити його серед усіх держав-членів Агентства як інформаційне повідомлення.

У ноті наголошено, що дії росії становлять грубе порушення міжнародного права, оскільки всі ядерні об’єкти на території України, включаючи ЗАЕС, перебувають під виключною юрисдикцією Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ). Жодних технічних висновків, дозволів чи ліцензій для будь-яких змін в інфраструктурі або експлуатації станції український регулятор не видавав.

Вітренко підкреслив, що будівництво нової лінії електропередач на окупованих територіях є прямим свідченням намірів росії відновити роботу ЗАЕС всупереч українському законодавству. За оцінками Києва, понад 80 кілометрів ЛЕП було прокладено між Маріуполем і Бердянськом уздовж узбережжя Азовського моря. Згідно з інформацією екологічної організації Greenpeace, ці лінії можуть бути під’єднані до підстанції, яка вже має зв’язок з окупованою станцією, що потенційно дозволяє подальше приєднання до російської енергосистеми.

У документі, поданому в МАГАТЕ, Україна попереджає, що такі дії створюють серйозну загрозу ядерній безпеці, і їх можна кваліфікувати як ядерний терор.

Відключення ЗАЕС від українських ліній живлення, зокрема 750 кВ "Дніпровська" і 330 кВ "Феросплавна-1", позбавить об’єкт єдиних легітимних джерел зовнішнього електропостачання. Це, в умовах відсутності ліцензованого персоналу та належного нагляду, суттєво підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій.

Також наголошується, що мілітаризація майданчика, відсутність технічної прозорості, досвіду та кваліфікації персоналу погіршують загальний стан безпеки на об’єкті. За словами Вітренка, будь-які модифікації інфраструктури без участі національного регулятора є прямим порушенням стандартів безпеки МАГАТЕ та міжнародних норм.

Україна закликала міжнародну спільноту надати оцінку незаконним діям рф, які, як зазначено в ноті, становлять системну загрозу не лише для України, але й для ширшого регіону.

війнаМАГАТЕЗАЕСросія окупанти

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