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ПОЛІТИКА

Україна подала офіційний запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства

07 липня 2023, 09:50
Україна подала офіційний запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства
За словами представника, наступні кроки у процесі подання заявок будуть визначатися всіма членами CPTPP, які мають зустрітися у новозеландському місті Окленд 16 липня.

Україна направила владі Нової Зеландії та Японії офіційне прохання про приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP).

Про це повідомляє Reuters.

Нова Зеландія, яка виконує функції юридичного депозитарію партнерства, 5 травня отримала офіційний запит від України щодо приєднання, повідомив представник міністерства закордонних справ Нової Зеландії.

За словами представника, наступні кроки у процесі подання заявок будуть визначатися всіма членами CPTPP, які мають зустрітися у новозеландському місті Окленд 16 липня.

CPTPP включає Австралію, Бруней, Канаду, Чилі, Японію, Малайзію, Мексику, Нову Зеландію, Перу, Сінгапур та В'єтнам. При цьому Великобританія стає 12-ою державою-членом. Китай, Тайвань, Еквадор, Коста-Ріка та Уругвай також мають заявки на приєднання.

Міністр економіки Японії Шигеюкі Гото заявив на черговій прес-конференції, що Японія, як член CPTPP, "має ретельно оцінити, чи повністю Україна відповідає високому рівню угоди" з погляду доступу до ринку та правил.

Транстихоокеанське партнерство - торговельно-економічне об'єднання, створене для створення зони вільної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Його заснували у лютому 2016 року. Оновлений договір було підписано у березні 2018 року після рішення президента США Дональда Трампа про вихід із попередньої угоди. Тепер вона називається Всеосяжна та прогресивна угода для Транстихоокеанського партнерства (CPTTP).

У лютому 2021 року Великобританія офіційно проінформувала 11 країн-членів CPTTP про намір приєднатися до блоку.

Мінекономіки України у травні 2024 року заявило, що розраховує на вступ до угоди про Транстихоокеанське партнерство на початку 2024 року

За даними міністерства, ця угода "дозволить Україні лібералізувати нетарифні обмеження в торгівлі товарами та послугами з країнами цього регіону, відкриє доступ на нові ринки збуту".

Крім того, це дозволить нам розширити доступ до прямих іноземних інвестицій. Зокрема, основними інвесторами в економіку країн Транстихоокеанського партнерства є США, Великобританія та країни ЄС.

УкраїнаТранстихоокеанське партнерство

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