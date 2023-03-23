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Україна подала запит на винищувачі F/A-18 від Фінляндії

23 березня 2023, 12:57
Україна подала запит на винищувачі F/A-18 від Фінляндії
Джерело: nikvesti.com
Раніше прем'єрка країни Санна Марін казала про можливість такої угоди.

Україна подала Фінляндії  запит на передачу винищувачів F/A-18 Hornet. Про це пише фінська газета Helsingin Sanomat з посиланням на власні джерела в оборонних відомствах.

У виданні зазначають, що мова йде про тристоронні переговори між Фінляндією, Україною та США щодо можливості передачі цих бойових літаків. Як відомо, здійснення такої процедури у майбутньому потребує схвалення США, оскільки виробляє F/A-18 Hornet американська оборонна компанія.

Також зазначається, що прохання України про обговорення – це реакція на слова прем’єрки Фінляндії Санни Марін. Під час візиту до Києва в березні вона сказала, що Фінляндія спільно з іншими союзниками може розглянути надання Україні винищувачів F/A-18.

"Думаю, ми могли б обговорити винищувачі Hornet – чи можна було б запропонувати їх Україні, яка підготовка для цього потрібна", – зазначила Марін під час останнього візиту до Києва.

Зараз у Фінляндії перебуває на озброєнні 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Для їхньої заміни країна замовила у Сполучених Штатів 64 новітні F-35. Hornet завершать свій термін служби у найближому майбутньому.

Фінляндіяугодавійна в Українівинищувачі

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