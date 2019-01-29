Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна подасть заявку про вступ у ЄС у 2024 році

Порошенко в черговий раз позначив пріоритети зовнішньополітичного курсу
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна подасть заявку про вступ у ЄС у 2024 році.
Україна подасть заявку про вступ у ЄС у 2024 році Фото: РБК

"Багато хто не вірив, що Угода про асоціацію буде підписана, багато хто не вірив, що ми виграємо у Росії велику дипломатичну битву за її ратифікацію... Угода діє, і частка ЄС в нашому експорті перевищила 42%... У 2024 році ми подамо заявку на вступ до Євросоюзу, не маю жодного сумніву, що ми отримаємо і почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО", - зазначив Порошенко, інформує "Громадське".

"У 2024 році ми подамо заявку на вступ до ЄС", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що зараз Україна та Євросоюз "наблизилися один до одного як ніколи". 

"І жодна держава, яка не є в НАТО, не має нині таких близьких відносин з Альянсом, як наша країна. Але лише повноправне членство в ЄС та НАТО остаточно і незворотно гарантує нашу державну незалежність і національну безпеку", - додав Порошенко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко пропонує закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію в преамбулі Основного закону.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 01 2019 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.