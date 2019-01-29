Україна подасть заявку про вступ у ЄС у 2024 році
"Багато хто не вірив, що Угода про асоціацію буде підписана, багато хто не вірив, що ми виграємо у Росії велику дипломатичну битву за її ратифікацію... Угода діє, і частка ЄС в нашому експорті перевищила 42%... У 2024 році ми подамо заявку на вступ до Євросоюзу, не маю жодного сумніву, що ми отримаємо і почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО", - зазначив Порошенко, інформує "Громадське".
"У 2024 році ми подамо заявку на вступ до ЄС", - зазначив глава держави.
Він наголосив, що зараз Україна та Євросоюз "наблизилися один до одного як ніколи".
"І жодна держава, яка не є в НАТО, не має нині таких близьких відносин з Альянсом, як наша країна. Але лише повноправне членство в ЄС та НАТО остаточно і незворотно гарантує нашу державну незалежність і національну безпеку", - додав Порошенко.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко пропонує закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію в преамбулі Основного закону.
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