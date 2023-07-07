Україна погодилася на додаткові вимоги МВФ

До 13 вимог Міжнародного валютного фонду додалися ще чотири пункти.

Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами МВФ.

Про це повідомило Міністерство фінансів, опублікувавши оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом в межах першого перегляду кредитної програми.

У цьому документі йдеться, що до кінця вересня повинні набрати чинності статті Бюджетного кодексу, які дозволять підготовку середньострокового бюджетного планування, розроблення боргової стратегії, а також обмеження ризиків за державними гарантіями. Такі ж терміни встановлено для створення концептуальної записки щодо програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній.

До кінця жовтня Державна податкова служба та Державна митна служба мають розробити план дій з заходами, які будуть інтегровані в загальну Національну стратегію доходів. Також до цієї дати повинно відбутися призначення наглядової ради для Оператора газотранспортної системи України.

Вимогу щодо повернення довоєнного податкового режиму, передбачене законопроєктом №8401, Україні дозволили відкласти на місяць – до 1 серпня.

Решта 13 вимог залишились без змін. П'ять із цих "маяків" МВФ Україна вже виконала.

Нагадаємо, Україна отримала фінансову допомогу у розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Загальне фінансування за програмою становить 15,6 млрд доларів.