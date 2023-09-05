Україна погрожує судовим позовом проти ЄС, якщо зернові обмеження затягнуться

Київ не має наміру негайно вживати заходів у відповідь, враховуючи "дух дружби й солідарності" між Україною та ЄС.

Україна погрожує подати позов проти Євросоюзу та країн-членів ЄС до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо ті не скасують заборону на експорт її сільськогосподарської продукції.

Про це в інтерв'ю Politico заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

За його словами, системна загроза її інтересам змушує Україну довести цю справу до СОТ, хоча Київ не має наміру негайно вживати заходів у відповідь, враховуючи "дух дружби й солідарності" між Україною та ЄС.

"З повною повагою і вдячністю до Польщі, у разі запровадження будь-яких заборон після (15 вересня. – Ред.) Україна подасть позов проти Польщі та ЄС до СОТ", – наголосив Качка.

Він також заявив, що немає жодних доказів відхилення цін або значного збільшення постачання зерна, які б виправдовували продовження обмежень на експорт.

"Ми отримали значну підтримку щодо забезпечення кращого транзиту товарів через територію сусідніх країн-членів, включаючи Польщу та Угорщину. Протягом останніх двох місяців ми значно просунулися у співпраці з Румунією щодо транспортування товарів з України", – сказав Качка.

Раніше повідомлялось, що п'ять країн хочуть, щоб список ЄС щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України був "гнучким".