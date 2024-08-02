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Україна поки не зможе інтегрувати F-16 для виконання задуманого – ISW

02 серпня 2024, 09:53
Україна поки не зможе інтегрувати F-16 для виконання задуманого – ISW
Для реалізації задумів щодо використання західних винищувачів Україні необхідна більша кількість бортів.
Україна отримала обмежену кількість західних винищувачів F-16. Втім, вони не запрацюють на повну потужність.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Ймовірно, "пройде кілька місяців, перш ніж Україна зможе поставити ці літаки в масштабі".  31 липня західні ЗМІ повідомили, що перша партія F-16 нещодавно прибула в Україну і незабаром Україна отримає більше літаків у невизначений час.
 
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що невизначена кількість F-16 перебувала в Україні 31 липня, а нещодавні кадри нібито показують, як F-16 працює над українським повітряним простором, але українські офіційні особи відмовилися коментувати це питання.
 
Українські чиновники раніше обговорювали свій намір використовувати F-16 та інші літаки як частину ширшої парасольки протиповітряної оборони України в координації з існуючими українськими системами протиповітряної оборони, але неодноразово наголошували, що Україні потрібно буде отримати значну кількість реактивних літаків у щоб реалізувати це бачення.
 
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю 1 серпня закликав країни Заходу підтримати здатність України завдавати ударів по військових об’єктах на території росії та зазначив, що виживання Української держави залежить від підтримки Заходом українських ударів далекої дії по росії.
 
"Українські збройні сили майже напевно не захочуть або не зможуть інтегрувати F-16 у звичайні завдання протиповітряної оборони чи ударів дальньої дії, доки не отримають додаткові літаки", - зазначили в ISW.

 

війна в Україніросія окупантивинищувач f-16

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