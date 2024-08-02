Україна поки не зможе інтегрувати F-16 для виконання задуманого – ISW

Для реалізації задумів щодо використання західних винищувачів Україні необхідна більша кількість бортів.

Україна отримала обмежену кількість західних винищувачів F-16. Втім, вони не запрацюють на повну потужність.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, "пройде кілька місяців, перш ніж Україна зможе поставити ці літаки в масштабі". 31 липня західні ЗМІ повідомили, що перша партія F-16 нещодавно прибула в Україну і незабаром Україна отримає більше літаків у невизначений час.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що невизначена кількість F-16 перебувала в Україні 31 липня, а нещодавні кадри нібито показують, як F-16 працює над українським повітряним простором, але українські офіційні особи відмовилися коментувати це питання.