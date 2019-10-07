Україна покинула ТОП-20 країн з найвищою інфляцією
"З показником 9% з року в рік наша країна ділить 22-24 сходинку за цим показником з Еритреєю і державою Сан-Томе і Прінсіпі", - повідомляє Експертна платформа НБУ.
Фото: facebook.com/NBUexpertplatform
Водночас Україна залишається державою з найбільшою інфляцією серед європейських країн, наголошує регулятор.
Шістьма ціновими компонентами, які найбільше зросли за останні 12 місяців, стали: овочі (+32,5%), хліб (+21%), а також послуги залізничного (+24,9%) та автодорожнього (+24,4%) пасажирського транспорту, каналізації (+23,9%), водопостачання (+21,1%). Водночас зниження цін за період липень 2018 - червень 2019 рр. спостерігалося в товарних групах: яйця (-43,2%), фрукти (-2,1%), одяг (-0,4%), взуття (-0,2%).
Фото: facebook.com/NBUexpertplatform
Водночас найбільший внесок в індекс споживчих цін (через значну питому вагу в індексі) зробили алкоголь і тютюн (1,32 в.п.), а також овочі (1,08 в.п.).
За даними НБУ, в червні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі становила 9,0% (9,6% - у травні). У місячному вимірі ціни знизилися на 0,5%.
Фото: facebook.com/NBUexpertplatform
"Місячна дефляція (-0,5%) відбулася вперше за 11 місяців і була спричинена сезонним здешевленням овочів і яєць, повідомляє Держстат. Також на уповільнення загальних темпів зростання споживчих цін вплинуло рішення уряду змінити механізм встановлення цін на газ для населення", - повідомляє Експертна платформа НБУ.
Нагадаємо, що інфляція у травні сповільнилася до 0,7%.
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