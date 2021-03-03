Україна поновила експорт електроенергії до країн ЄС

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова парламентського комітету енергетики та ЖКП Андрій Герус у Телеграмі.

За словами Геруса, станом на 16:00 2 березня 2021 року експорт до Польщі складав 210 МВт, експорт до Угорщини - 486 МВт, а експорт до Румунії - 93 МВт.

Сукупний експорт становив 789 МВт.

Як повідомляв Укрінформ, за 2020 рік найбільше електроенергії експортували до Угорщини – 2 110,4 млн кВт∙год (44,4% від загального обсягу), Польщі – 1 484,1 млн кВт∙год (31,2%) та Румунії — 868,3 млн кВт∙год (18,3%). Найменше у 2020 році експортували до Словаччини – 41,3 млн кВт∙год (0,9%).

У період значного похолодання в січні-лютому 2021 року в Україні були зупинені в аварійному режимі ряд енергоблоків теплової генерації. У результаті експорт енергії припинився.

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