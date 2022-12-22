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ПОЛІТИКА

Україна пообіцяла МВФ реформувати систему соцзахисту населення

22 грудня 2022, 18:04
Україна пообіцяла МВФ реформувати систему соцзахисту населення
Фото:ukr.media
Програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень та пожвавлення внутрішнього ринку запозичень, забезпечення довгострокової стабільності фінансового сектору, стримування монетарного фінансування, а також покращення державного управління та прозорості державних інституцій

Українська влада зобов’язалася провести реформу систему соціального захисту населення. Про це йдеться у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі). Структурний маяк Моніторингової програми буде виконаний до кінця січня 2023 року, повідомляє Міністерство фінансів.

Програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень та пожвавлення внутрішнього ринку запозичень, забезпечення довгострокової стабільності фінансового сектору, стримування монетарного фінансування, а також покращення державного управління та прозорості державних інституцій.

Як зазначається в документі, війна призвела до появи нових вразливих груп населення (наприклад, ВПО, ветеранів війни), чиї потреби має бути враховано у майбутніх реформах системи соціального захисту.

"З огляду на це, ми підготуємо концептуальну записку, де викладемо наше бачення підходів до реформування системи соціального захисту для забезпечення адресної, достатньої та ефективної соціальної допомоги населенню з урахуванням потреб цих нових категорій ", - йдеться у тексті документу.

Меморандум з МВФ з української сторони підписали президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.


МВФвійнамеморандумУкраїнасоцзахист

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