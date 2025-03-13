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Україна попередила США, що не відмовиться від НАТО

13 березня 2025, 21:07
Україна попередила США, що не відмовиться від НАТО
Україна НАТО
Джерело додало, що "для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії"
Україна представила США "червоні лінії" у мирних переговорах.
 
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела.
 
Зокрема, Київ виключив відмову від членства України в НАТО, в ЄС і обмеження чисельності свого війська.
 
Хоча зустріч делегацій України і США у Джидді (Саудівська Аравія) не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди, однак українська сторона представила партнерам "червоні лінії".
 
"Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути зняте з порядку денного", – сказав співрозмовник видання.
 
Джерело додало, що "для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України у міжнародних організаціях, в тому числі в ЄС і НАТО. Питання червоної лінії щодо НАТО  також прозвучало від  Єрмака, що росія не повинна мати право вето".

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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