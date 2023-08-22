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ПОЛІТИКА

Україна попросила у Німеччини обладнання для розмінування територій на фронті – Бербок

22 серпня 2023, 16:22
Україна попросила у Німеччини обладнання для розмінування територій на фронті – Бербок
Анналена Бербок Фото: DW
Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Українська влада попросила у Німеччини обладнання для розмінування територій на південному сході країни, де тривають контрнаступальні дії ЗСУ.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній зі своїм естонським колегою пресконференції в Берліні, повідомляє The Guardian.

"Величезний пояс мін, встановлених російськими військовими на південному сході України, заважає українським солдатам (просуватися вперед під час контрнаступу, - ред.)", - сказала Бербок.

За її словами, українська влада попросила у Німеччини обладнання, "щоб дозволити своїм військам безпечно перетнути заміновану територію".

"Зараз ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити цей запит, не тільки як німці, але разом з іншими партнерами", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Раніше повідомлялось, що Бербок хоче швидкого рішення Німеччини про надання Україні ракет Taurus.

війнаНімечинарозмінуванняБербок

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