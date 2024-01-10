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Україна посіла 18 місце у рейтингу найпотужніших армій світу

10 січня 2024, 19:11
Україна посіла 18 місце у рейтингу найпотужніших армій світу
Фото: з вільних джерел
Україна увійшла до двадцятки найпотужніших армій світу.

Армія України посіла 18-е місце у рейтингу найпотужніших армій світу. Порівняно з показником минулого року – вона опустилася на три позиції.  

Про це свідчить щорічний рейтинг  міжнародної компанії Global Firepower.

Для визначення позицій у рейтингу автори врахували 60 окремих категорій для кожної країни, зокрема кількість військових підрозділів, фінансовий стан, матеріально-технічні можливості та географію.

Загалом у рейтингу 145 країн. 

До першої п'ятірки увійшли:

  • США
  • Росія
  • Китай
  • Індія
  • Південна Корея

Останні сходинки рейтингу Global Firepower посіли:

  • Суринам (держава на північно-східному узбережжі Південної Америки)
  • Молдова
  • Бутан (королівство в південно-східній Азії)

Україна має індекс потужності 0,2598 (чим він менше – тим краще. Ідеальним показником вважається 0,0000.).

"Сусідами" України у рейтингу є армія Ізраїлю (17 місце), Німеччини (19 місце) та Іспанії (20 місце).

"Українська військова міць зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема Сполучених Штатів. У лютому 2024 року минає два криваві роки від початку російсько-української війни", – йдеться в описі.

Минулого року Україна на тлі повномасштабного вторгнення росії піднялася в рейтингу найпотужніших армій світу на 15-е місце, 2021 року вона посідала 22-е місце.

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