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Україна посіла 96 місце у світовому рейтингу процвітанням

Зазначається, що сильні сторони України - освіта (37 місце) та умови життя (69 місце), а слабкі - соціальний капітал, тобто міжособистісна довіра та довіра до інституцій (148 місце) та особиста безпека (145 місце)
Україна посіла 96 місце серед 167 країн у світовому рейтингу процвітання аналітичного центру The Legatum Prosperity.
Україна посіла 96 місце у світовому рейтингу процвітанням Фото: з вільних джерел

Про це йдеться на сайті організації, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що сильні сторони України - освіта (37 місце) та умови життя (69 місце), а слабкі - соціальний капітал, тобто міжособистісна довіра та довіра до інституцій (148 місце) та особиста безпека (145 місце). Укладачі рейтингу вважають, що за десятиліття у країні покращилися умови ведення бізнесу.

За десять років Україна опустилася в рейтингу на 10 позицій. Поряд з Україною в рейтингу опинилися Туніс та Куба - 95 та 97 місце відповідно.

Лідерами рейтингу стали Данія, Норвегія та Швейцарія. Останні місця індексу посіли Центральна Африканська Республіка, Ємен та Південний Судан.

Укладачі рейтингу аналізують стан освіти й охорони здоров’я, рівень безпеки, особистої свободи, стан навколишнього середовища, якість державних послуг і те, чи в країні легко займатися підприємництвом й інноваціями.

Нагадаємо, що Україна піднялася у рейтингу Doing Business на 7 пунктів

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25 11 2019 17:57
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