Україна поскаржилася до СОТ на нові санкції Росії щодо транзиту

На думку української сторони, такі заходи суперечать Угоді про спрощення процедур торгівлі

Україна на засіданні комітету з питань спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі заявила про недотримання Росією своїх зобов'язань щодо свободи транзиту.

"Зокрема, представники української делегації звернули увагу членів комітету на введення РФ заборони на ввезення на їхню територію окремих товарів, які переміщуються транзитом через територію України з третіх країн, які є членами СОТ", - йдеться в повідомленні.

На думку української сторони, такі заходи суперечать положенням статей V:6 ГАТТ 1994 і 11.4 Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі і, як наслідок, створюють додаткові перешкоди для транзиту.

Нагадаємо, 29 грудня 2018 року РФ оприлюднила постанову уряду, яка серед іншого забороняє ввезення низки товарів, які переміщалися транзитом через Україну.

Раніше експерти СОТ частково підтримали позицію України у торговій суперечці з РФ щодо постачання залізничного обладнання.