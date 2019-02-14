Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна поскаржилася до СОТ на нові санкції Росії щодо транзиту

На думку української сторони, такі заходи суперечать Угоді про спрощення процедур торгівлі
Україна на засіданні комітету з питань спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі заявила про недотримання Росією своїх зобов'язань щодо свободи транзиту.
Україна поскаржилася до СОТ на нові санкції Росії щодо транзиту Фото: AFP

"Зокрема, представники української делегації звернули увагу членів комітету на введення РФ заборони на ввезення на їхню територію окремих товарів, які переміщуються транзитом через територію України з третіх країн, які є членами СОТ", - йдеться в повідомленні.

На думку української сторони, такі заходи суперечать положенням статей V:6 ГАТТ 1994 і 11.4 Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі і, як наслідок, створюють додаткові перешкоди для транзиту.

Нагадаємо, 29 грудня 2018 року РФ оприлюднила постанову уряду, яка серед іншого забороняє ввезення низки товарів, які переміщалися транзитом через Україну.

Раніше експерти СОТ частково підтримали позицію України у торговій суперечці з РФ щодо постачання залізничного обладнання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2019 19:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.