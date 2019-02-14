Україна поскаржилася до СОТ на нові санкції Росії щодо транзиту
"Зокрема, представники української делегації звернули увагу членів комітету на введення РФ заборони на ввезення на їхню територію окремих товарів, які переміщуються транзитом через територію України з третіх країн, які є членами СОТ", - йдеться в повідомленні.
На думку української сторони, такі заходи суперечать положенням статей V:6 ГАТТ 1994 і 11.4 Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі і, як наслідок, створюють додаткові перешкоди для транзиту.
Нагадаємо, 29 грудня 2018 року РФ оприлюднила постанову уряду, яка серед іншого забороняє ввезення низки товарів, які переміщалися транзитом через Україну.
Раніше експерти СОТ частково підтримали позицію України у торговій суперечці з РФ щодо постачання залізничного обладнання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"