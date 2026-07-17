Україна посилила удари по морській логістиці рф: The Telegraph оцінив наслідки

Україна змінила підхід до ударів по російських цілях, зосередившись на суднах, паливній інфраструктурі та логістичних вузлах рф.

Україна розширила кампанію із застосування морських і далекобійних безпілотників проти російського судноплавства та енергетичної інфраструктури.

Західні експерти вважають, що така тактика посилює економічний тиск на кремль і створює додаткові труднощі для ведення війни, пише британська газета The Telegraph.

За даними підрозділу "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем, протягом останніх десяти днів українські дрони уразили 147 суден, пов’язаних із рф, серед яких, як зазначається, були 30 нафтових і газових танкерів.

"За 10 днів ми уразили 147 суден, пов’язаних із росією, фактично закривши Азовське море та посиливши блокаду Кримського півострова", – заявили у підрозділі.

Паралельно Україна продовжує удари по російських нафтопереробних підприємствах та інших об’єктах паливної інфраструктури. Експерти зазначають, що ці атаки можуть впливати на експортні доходи рф та ускладнювати забезпечення внутрішнього ринку пальним.

Експерт Центру європейського політичного аналізу Сергій Макогон заявив, що росія більше не може вважати свою територію повністю захищеною від українських ударів.

"У росії більше немає безпечного тилу, а відстань – це більше не захист", – сказав він.

Професор Атлантичної ради Алан Райлі зазначив, що українські безпілотники спрямовані на ключові вузли російських нафтопереробних заводів. За його словами, відновлення складного обладнання може зайняти значний час через залежність рф від іноземних постачальників.

"Після того, як ви демонтуєте найскладніші деталі нафтопереробного заводу, заміну доведеться здійснювати переважно з Китаю. Це може зайняти рік або 18 місяців", – зазначив він.

За оцінками S&P Global Commodity Insights, частина російських нафтопереробних потужностей тимчасово виведена з ладу. Через це москва вже обмежувала експорт нафтопродуктів і шукала додаткові джерела постачання пального.

Видання також зазначає, що скорочення доходів від експорту енергоносіїв збігається зі зростанням витрат кремля на підтримку цін на пальне всередині країни.

Водночас видання звертає увагу на можливі проблеми з набором нових військовослужбовців до російської армії. За даними незалежних російських журналістів, темпи залучення контрактників можуть знижуватися, а частина новобранців отримує мінімальну підготовку перед відправленням на фронт.