Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна посилить дальні удари по росії – командувач ЗС Британії

25 квітня 2024, 11:21
Україна посилить дальні удари по росії – командувач ЗС Британії
Фото: Андрій Попіль
Адмірал Тоні Радакі впевнений, що довгострокові тенденції на боці України.

Україна планує збільшити кількість дальніх атак по території росії, оскільки надходження західної військової допомоги має на меті допомогти Києву формувати війну "набагато сильнішими способами".

Таку думку висловив командувач Збройними силами Великої Британії адмірал Тоні Радакін в інтерв’ю Financial Times.

Британський адмірал визнав, що оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв. Адже країна зіткнулася з важкою боротьбою з відсічі російських військ, які наступають. Водночас Радакін підкреслив, що такий похмурий погляд на війну, не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва.

За словами командувача ЗС Британії, до таких тенденцій відносяться останні пакети військової допомоги від США та європейських країн, більш успішні удари України з великих відстаней, а також "повна неспроможність москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море".

"Небезпека будь-якого короткого аналізу полягає в тому, що він [ігнорує] те, де ми знаходимося зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років", – сказав Радакін та додав, що люди повинні припинити "задобрювати росію" і вважати, що вона "якимось чином має значні переваги".

Він також не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак та диверсійних рейдів всередині рф.

"У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби... її здатність продовжувати глибокі операції ставатиме особливістю війни… Вони безумовно мають ефект", – додав адмірал.

війнаБританіяросія окупанти

Останні матеріали

Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Політика
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 12:35
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Політика
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 00:14
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
24 квітня 2024, 20:09
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Cуспільство
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 13:44
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через
Політика
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через "зраду" республіканців – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється