Україна посилить дальні удари по росії – командувач ЗС Британії

Адмірал Тоні Радакі впевнений, що довгострокові тенденції на боці України.

Україна планує збільшити кількість дальніх атак по території росії, оскільки надходження західної військової допомоги має на меті допомогти Києву формувати війну "набагато сильнішими способами".

Таку думку висловив командувач Збройними силами Великої Британії адмірал Тоні Радакін в інтерв’ю Financial Times.

Британський адмірал визнав, що оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв. Адже країна зіткнулася з важкою боротьбою з відсічі російських військ, які наступають. Водночас Радакін підкреслив, що такий похмурий погляд на війну, не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва.

За словами командувача ЗС Британії, до таких тенденцій відносяться останні пакети військової допомоги від США та європейських країн, більш успішні удари України з великих відстаней, а також "повна неспроможність москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море".

"Небезпека будь-якого короткого аналізу полягає в тому, що він [ігнорує] те, де ми знаходимося зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років", – сказав Радакін та додав, що люди повинні припинити "задобрювати росію" і вважати, що вона "якимось чином має значні переваги".

Він також не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак та диверсійних рейдів всередині рф.

"У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби... її здатність продовжувати глибокі операції ставатиме особливістю війни… Вони безумовно мають ефект", – додав адмірал.