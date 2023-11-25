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Україна посилить ЄС в осяжному майбутньому – Бербок

25 листопада 2023, 16:19
Україна посилить ЄС в осяжному майбутньому – Бербок
Анналена Бербок Фото: DW
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає до посилення і реформування Євросоюзу.

Про це повідомляє Stern.

Бербок заявила це на конференції Партії зелених у Карлсруе і додала, що посилення Європейського Союзу особливо актуальне на тлі розв’язаної росією війни проти України.

"Сьогодні очевидно, що Україна посилить ЄС в осяжному майбутньому. Це в наших власних геополітичних інтересах", - сказала німецький міністр. 

За її словами, перспектива Євросоюзу має поширюватися на Республіку Молдова, Грузію і країни Західних Балкан.

"У Європі не повинно бути більше сірих зон", - запевнила Бербок.

"Нам потрібен не лише сильніший Союз, але й реформований" - підсумувала міністр. 

Бербок сказала, що з огляду на ймовірне розширення, важливо, аби ми змогли подолати принцип одностайності, який наразі застосовується, серед іншого, у зовнішній політиці ЄС.

 
УкраїнаЄвросоюзБербок

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