Україна посилить ЄС в осяжному майбутньому – Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає до посилення і реформування Євросоюзу.

Про це повідомляє Stern.

Бербок заявила це на конференції Партії зелених у Карлсруе і додала, що посилення Європейського Союзу особливо актуальне на тлі розв’язаної росією війни проти України.

"Сьогодні очевидно, що Україна посилить ЄС в осяжному майбутньому. Це в наших власних геополітичних інтересах", - сказала німецький міністр.

За її словами, перспектива Євросоюзу має поширюватися на Республіку Молдова, Грузію і країни Західних Балкан.

"У Європі не повинно бути більше сірих зон", - запевнила Бербок.

"Нам потрібен не лише сильніший Союз, але й реформований" - підсумувала міністр.

Бербок сказала, що з огляду на ймовірне розширення, важливо, аби ми змогли подолати принцип одностайності, який наразі застосовується, серед іншого, у зовнішній політиці ЄС.