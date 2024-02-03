Україна потопила п'яту частину Чорноморського флоту рф - Bild

росія продовжує втрачати кораблі.

Українські сили потопили п'яту частину Чорноморського флоту рф.

Про це в інтерв'ю BILD розповів німецький експерт з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

За його даними, навесні 2022 року Чорноморський флот рф налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його "непереможним". Але після знищення крейсера "москва" флот назавжди відійшов від берегів України. Загалом з того часу у відкритому морі та у доках знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу ЧФ у Севастополі.

Буквально днями у Криму морськими безпілотниками потопили ракетний катер "Іванівець". Німецький експерт з України Маттіа Неллес опублікував наочну інфографіку про втрати ЧФ із початку війни. За підрахунками фахівця, якщо судити із загального тоннажу кораблів, втрати флоту становлять уже 20%.

"Якщо дивитися на історію, росія не є значною військово-морською державою. Силою країни завжди була її армія, а чи не флот. Це стосується і Чорного моря, де вони самі затопили частину флоту в Кримську війну 1854 року і після революції 1918 року", — заявив BILD історик Ян Берендс із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері.