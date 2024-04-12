Україна потребує більше, ніж можуть надати США – NYT

Америка може виробляти 360 тисяч снарядів на рік — менш як десяту частину того, що необхідно Україні.

Україні потрібно більше солдатів, ніж вона може мобілізувати й більше матеріальних засобів, ніж можуть надати США. Ця реальність має лежати в основі будь-якої майбутньої політики щодо України — від подальшої допомоги Конгресу до дипломатичного курсу, обраного президентом. Адміністрація Байдена чинить дедалі більший тиск на республіканців, щоб ті ухвалили пакет додаткової допомоги Україні в розмірі понад 60 мільярдів доларів. Джо Байден не зміг викласти навіть основні факти — чого потребує Україна і як ця допомога змінить реальний стан справ на місцях.

Про це пише республіканець і автор статті The New York Times Джей Ді Венс.

Байден припускає, що додаткова допомога в розмірі 60 мільярдів доларів означає різницю між перемогою і поразкою у війні між росією та Україною. Це теж невірно. 60 мільярдів доларів — це лише мала частина того, що знадобиться, щоб переломити ситуацію на користь України. Але справа не тільки в доларах. По суті, США не вистачає потужностей для виробництва тієї кількості зброї, яка необхідна Україні для перемоги.

Минулого року міністр оборони України повідомив, що базова потреба Києва в 155-мм снарядах становить понад 4 мільйони на рік. Від початку війни США доклали чимало зусиль для нарощування виробництва цих снарядів. Штати подвоїли потужності й тепер можуть виробляти 360 тисяч снарядів на рік — менш як десяту частину того, що необхідно Україні. Мета адміністрації — довести цей показник до 1,2 мільйона — 30% від необхідного до кінця 2025 року. Це дорого обійдеться американським платникам податків.

Щодо ракетних систем Patriot, то це основна зброя протиповітряної оборони України. Проблема полягає в наступному — США виробляють лише 550 штук на рік. Якщо приймуть пакет додаткової допомоги, який зараз розглядається в Конгресі, США зможуть збільшити щорічне виробництво до 650 одиниць, але це все одно менше третини від того, що потрібно Україні. Ця зброя потрібна не тільки Києву. Якщо Китай націлиться на Тайвань, ракетна система Patriot матиме вирішальне значення для його оборони.