Україна потребує більшої присутності ОБСЄ на неконтрольованій частині Донбасу - Разумков

Україна вдячна Німеччині за підтримку її територіальної цілісності та суверенітету і сталу позицію в межах Нормандського формату.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, що відбулася 30 жовтня у Берліні, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

«Ми позитивно оцінюємо докладені німецькою стороною зусилля для його (Нормандського формату - ред.) поновлення та функціонування», - підкреслив спікер.

Він також наголосив на важливості співпраці в межах ОБСЄ. За словами Разумкова, ключовим інструментом у розпорядженні Організації є Спеціальна моніторингова місія, і Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу.

Під час зустрічі також обговорювалося питання щодо спроби анексії Криму та порушення міжнародного гуманітарного права на окупованому РФ півострові.

Разумков подякував за підтримку Федеральним урядом Німеччини надання Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями та відзначив вагому допомогу ФРН на шляху впровадження необхідних реформ у багатьох сферах в Україні.

Співрозмовники також обговорили варіанти міжпарламентської співпраці, зокрема практику проведення в онлайн-режимі спільних засідань комітетів у міжнародних справах та у справах ЄС і відновлення формату особистих зустрічей після подолання пандемії.

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