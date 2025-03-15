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ПОЛІТИКА

Україна потребує термінової допомоги з ракетами для ППО Samp-T

15 березня 2025, 10:26
Україна потребує термінової допомоги з ракетами для ППО Samp-T
джерело espreso
Причиною стало те, що наявні боєприпаси майже вичерпані.

Уряд України звернувся до Італії та Франції з проханням надати додаткові ракети Aster-30 зенітних батарей Samp-T. Причиною стало те, що наявні боєприпаси майже вичерпані.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Як пише ЗМІ, Україна вже кілька тижнів просить Італію і Францію надіслати щонайменше 50 ракет Aster-30. Однак проблема полягає в тому, що італійський резерв майже досяг критичного рівня. Решта ракет служать для забезпечення захисту важливих об'єктів на території країни. Франція зі свого боку має більше ракет, але також стикається з обмеженнями.

У п'ятницю, 14 березня, міністр оборони України Рустем Умеров відвідав Рим, де зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Кросетто. У рамках візиту він також провів переговори з керівництвом компанії Eurosam - спільного підприємства MBDA Italy, MBDA France і Thales, яке виробляє ракети Aster-30.

Водночас Corriere della Sera навело нещодавню інформацію The Wall Street Journal про те, що характеристики цієї зброї були такими, що розчаровують: вони були набагато нижчими від стандартів американських батарей Patriot. Зокрема, системи Samp-T, які складаються з шести пускових установок, могли б мати серйозні проблеми з ідентифікацією ракет, які запускають росіяни, особливо в разі масованих атак. Однак журнал Forbes 11 березня повідомив, що одній з установок Samp-T вдалося збити навіть російський винищувач.

"Дискусія серед військових експертів триває, але українці тепер прагнуть якомога швидше відновити свої запаси боєприпасів. На даному етапі, коли росіяни посилили бомбардування, будь-яка система протиповітряної оборони стає цінною", - додало Corriere della Sera.

війнабоєприпасиSAMP-T

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