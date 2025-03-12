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Україна потребує від Польщі винищувачів МіГ-29 – Сибіга

12 березня 2025, 20:31
Україна потребує від Польщі винищувачів МіГ-29 – Сибіга
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Українські пілоти уже мають досвід роботи з цими винищувачами, тоді як на F-16 потрібно готуватися щонайменше рік.
Україна потребує польського озброєння, зокрема, переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun, самохідних артилерійських установок Krab і винищувачів МіГ-29.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Варшаві.
 
За словами міністра, пріоритетом для України наразі є отримання від союзників систем ППО для захисту міст від російських атак. 
 
Сибіга також підкреслив важливе значення передачі Україні польських МіГ-29, адже підготовка одного пілота для F-16 триває щонайменше рік, тоді як українські пілоти вже мають необхідний досвід роботи з МіГ-29.
 
Глава МЗС додав, що про винищувачі постійно говорять під час перемовин із Польщею, і висловив сподівання на позитивне рішення.
 
"Ми дуже розраховуємо на позитивне вирішення цієї справи", – підсумував Сибіга.

 

війна в Українівинищувачіросія окупанти

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