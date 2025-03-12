Україна потребує від Польщі винищувачів МіГ-29 – Сибіга

Україна потребує польського озброєння, зокрема, переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun, самохідних артилерійських установок Krab і винищувачів МіГ-29.

За словами міністра, пріоритетом для України наразі є отримання від союзників систем ППО для захисту міст від російських атак.

Сибіга також підкреслив важливе значення передачі Україні польських МіГ-29, адже підготовка одного пілота для F-16 триває щонайменше рік, тоді як українські пілоти вже мають необхідний досвід роботи з МіГ-29.

Глава МЗС додав, що про винищувачі постійно говорять під час перемовин із Польщею, і висловив сподівання на позитивне рішення.

"Ми дуже розраховуємо на позитивне вирішення цієї справи", – підсумував Сибіга.