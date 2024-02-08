Україна повернула 100 військових з російського полону

Серед повернених з полону — нацгвардійці, прикордонники, ЗСУ.

Ще 100 українців удома, в Україні. Серед них — нацгвардійці, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!", – ідеться у повідомленні.

Серед врятованих військовослужбовців 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Усі визволені — рядового та сержантського складу, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема 82 військових — оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, вдалося врятувати медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.

Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених полонених уже виповнилося 62 роки, а наймолодшому — 20.