Україна повернула 19 комплектів історичних документів із Латвії

Державна архівна служба України отримала від Національного архіву Латвії 19 комплектів цінних історичних документів, які охоплюють період з 1860 по 1940 роки.

За його словами, ці матеріали латвійські фахівці виявили під час досліджень у 2025 році. Оцінивши походження документів, латвійська сторона дійшла висновку, що вони є частиною української культурної спадщини і мають повернутися додому відповідно до міжнародних угод про архівне співробітництво.

Ці архіви містять детальну інформацію про життя євангелічно-лютеранських громад, шкіл і німецьких поселень, які історично існували на заході та півдні України. До складу унікального комплексу увійшли парафіяльні реєстри, офіційні звіти, довідки, рапорти, а також оригінальні креслення проєкту історичного молитовного дому. Географічно ці документи охоплюють території сучасних Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Одеської областей.

В коментарі агенції "Інтерфакс-Україна" Хромов зазначив, що до кінця червня документи планують доставити в Україну дипломатичною поштою.

Архіви оцифрують, тоді на засіданні Центральної експертно-перевірної комісії розподілять документи між обласними та центральними державними архівами відповідно до територіальної належності матеріалів.