Україна повернула 205 воїнів з російського полону
06 травня 2025, 15:55
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Додому повернулися три офіцери, 202 солдати та сержанта
Україна провела новий обмін військовополоненими із росією.
Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.
"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні", - написав Зеленський.
За даними координаційного штабу з питань поводження з полоненими серед звільнених – представники Військово-морських сил, Повітряних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ, територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Додому повернулися троє українських офіцерів та 202 солдати та сержанта.