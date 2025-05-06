Україна повернула 205 воїнів з російського полону

Додому повернулися три офіцери, 202 солдати та сержанта

Україна провела новий обмін військовополоненими із росією.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні", - написав Зеленський.