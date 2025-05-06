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Україна повернула 205 воїнів з російського полону

06 травня 2025, 15:55
Україна повернула 205 воїнів з російського полону
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Додому повернулися три офіцери, 202 солдати та сержанта
Україна провела новий обмін військовополоненими із росією.
 
Про це повідомив  у Telegram президент України Володимир Зеленський.
 
и повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні", - написав Зеленський.
 
За  даними  координаційного штабу з питань поводження з полоненими серед звільнених – представники Військово-морських сил, Повітряних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ, територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Додому повернулися троє українських офіцерів та 202 солдати та сержанта.
обмін полоненимивійна в Україніросія окупанти

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