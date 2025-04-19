Україна повернула 277 захисників з російського полону

Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту і прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

У суботу, 19 квітня, відбувся обмін військовополоненими між Україною та росією. На Батьківщину з російського полону вдалося повернути 277 українських захисників, зазначив глава Української держави Володимир Зеленський у Telegram.

Обмін полоненими відбувся напередодні одного з найважливіших християнських свят - Великодня. Україна повернула додому 277 воїнів.

Серед тих, кого вдалося звільнити з російського полону: воїни ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки в Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях.

"Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво. Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини - воїнів та цивільних", - поінформував президент.

Нагадаємо, що за день до цього видання Reuters повідомило, що Україна та рф готують масштабний обмін полонених. За даними джерел видання, сторони готувалися до повернення близько 500 українських і російських полонених, а також 46 поранених військових.

Reuters писало, що обмін мав відбутися за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.