Україна повернула 31 дитину, яку було депортовано росією — Микола Кулеба

Скоро вони прибудуть до Києва.

До України вдалося повернути ще 31 дитину,незаконно депортовану рф.

Про це повідомив директор БО Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини (2014−2021 роках) Микола Кулеба під час брифінгу.

"Протягом четвертої місії Save Ukraine, врятували 18 українських дітей. Зараз завершується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ", — зазначив Кулеба.

Він наголосив, що з кожною наступною рятувальною місією кількість годин допитів у фсб, випробувань, які долають сімʼї, щоб повернути свої дітей, збільшується.

Микола Кулеба додав, що повернення українських дітей стали масовими після проведення низки місій, а особливо після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та російської омбудсменки марії львової-бєлової. Це примусило росіян сполошитися.

"Вони зрозуміли, що кожна дитина, яка повертається, — це беззаперечний доказ їхніх злочинів", — зазначив колишній уповноважений з прав дитини.