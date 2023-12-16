Україна повернула додому ще трьох дітей

З початку повномасштабного вторгнення росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, білорусі або віддалених районів росії.

Україна за допомогою Катара повернула додому ще трьох дітей.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє у Telegram.

"Продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому. Спільними зусиллями нашої команди і омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва держави Катар ми повертаємо трьох дітей", - повідомив він.

За його словами, двоє з них повернулись до мами - це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій України.

Третя дитина перебувала на території рф і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії.

"Всі вони вже вдома зі своїми рідними", - додав Єрмак.

З початку повномасштабного вторгнення росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, білорусі або віддалених районів росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора владіміра путіна та уповноважену з прав дитини у рф Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.