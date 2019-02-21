CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНачальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив про повернення в лави зенітно-ракетних комплексів "Тор" і "Куб", які були виведені з бойового складу до початку російської агресії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна повернула на озброєння ЗРК "Тор" і "Куб", - ВІДЕО
Збройні сили посилюють протиповітряну оборону через російську загрозу
Фото: Facebook Муженко
"Завершуються випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" і "Тор", які повертаються до бойового складу підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ", - повідомив Муженко у Facebook.
Генштаб заявив, що це дозволить українській армії підвищити потенціал як зенітних ракетних військ, так і системи ППО країни загалом.
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Нагадаємо, на 2019 рік у зенітно-ракетних військах Збройних сил України були заплановані чотири навчання протиповітряної оборони з бойовими стрільбами.
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21 02 2019 14:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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