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Україна повернула на озброєння ЗРК "Тор" і "Куб", - ВІДЕО

Збройні сили посилюють протиповітряну оборону через російську загрозу
Начальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив про повернення в лави зенітно-ракетних комплексів "Тор" і "Куб", які були виведені з бойового складу до початку російської агресії.
Україна повернула на озброєння ЗРК "Тор" і "Куб", - ВІДЕО Фото: Facebook Муженко

"Завершуються випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" і "Тор", які повертаються до бойового складу підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ", - повідомив Муженко у Facebook.

Генштаб заявив, що це дозволить українській армії підвищити потенціал як зенітних ракетних військ, так і системи ППО країни загалом.

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Нагадаємо, на 2019 рік у зенітно-ракетних військах Збройних сил України були заплановані чотири навчання протиповітряної оборони з бойовими стрільбами.

 
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21 02 2019 14:59
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