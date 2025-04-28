Україна повернула ще чотирьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

З початку 2025 року із ТОТ Херсонщини вдалося повернути 39 дітей.

Із тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 4 дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Це — три хлопчики та дівчинка. Найменшій дитині — 10 років, найстаршій — сімнадцять. Серед врятованих — хлопець, якого окупанти примусово доставили у військкомат, внесли його дані до бази як російського призовника й навіть визначили військову спеціальність", — каже Прокудін.

Юнак разом з іншими евакуйованими дітьми вже на підконтрольній Україні території. Вони у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.