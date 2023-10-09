Україна повернула ще дев'ятьох дітей з окупованої Херсонщини

Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонської області.

На підконтрольну Україні територію повернули ще дев'ятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій росіянами частині Херсонської області.

Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"До України вдалося повернути дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Вік дітей - від 5 до 14 років", - написав Прокудін.

Досягнути цього, за його словами, вдалося організації Save Ukraine за підтримки Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонської області.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.