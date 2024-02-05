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Україна повернула ще двох дітей з окупації

05 лютого 2024, 19:07
Україна повернула ще двох дітей з окупації
Фото:evening-kazan.ru
На підконтрольну Україні територію повернулися двоє дівчат 15 і 16 років.

Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей", – сказав Прокудін.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернулися двоє дівчат 15 і 16 років. Їхні родини співпрацювали із Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Зараз і діти, і дорослі перебувають у безпеці. Їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно

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