Україна повернула ще двох дітей з окупації

На підконтрольну Україні територію повернулися двоє дівчат 15 і 16 років.

Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей", – сказав Прокудін.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернулися двоє дівчат 15 і 16 років. Їхні родини співпрацювали із Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Зараз і діти, і дорослі перебувають у безпеці. Їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно