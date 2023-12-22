Україна повернула ще одну дитину із окупації – Лубінець

Мама дитини не могла самостійно забрати хлопчика через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ.

Україні вдалося повернути додому 12-річного хлопчика, якого загарбники після близько 18 місяців життя в окупації вивезли до росії.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Як повідомив Лубінець, дитина з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій території України, а згодом - у росії.

Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення рф перебував під окупацією близько 18-ти місяців. Потім ще чотири місяці - на території росії. Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі.

Мама дитини не могла самостійно забрати хлопчика через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути її сина.

"Офіс омбудсмана напрацював шлях повернення, подбавши про логістичний, безпековий та інші напрямки. Це було непросто, але результат того вартий: хлопчик - вдома!", - зазначив Лубінець.

У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. На цей час путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Попри це російські війська продовжують депортувати українських дітей, яких Україні все ж таки вдається повертати назад.