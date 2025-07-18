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ПОЛІТИКА

Україна повернула ще одну групу дітей з окупації

18 липня 2025, 15:00
Україна повернула ще одну групу дітей з окупації
Фото: Укрінформ
Найменшій із врятованих лише три роки.

Україна повернула з росії ще одну групу дітей, які з початку повномасштабного вторгнення перебували в окупації.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України (Володимира Зеленського – ред.) Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу підлітків із тимчасово окупованих територій. Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил", - зазначив Єрмак.

За його словами, їх переслідували, обшукували, допитували, катували. Один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі.

Також один з підлітків став ціллю окупантів через те, що його батько і брат – українські військові, внаслідок чого окупанти проводили обшуки у хлопця вдома, допитували його та погрожували.

Найменшій із врятованих лише три роки. Вона зазнавала знущань через українську мову, через що почала заїкатися й зараз потребує допомоги фахівців.

"Зараз усі ці діти у безпеці. Вдячний команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу у порятунку дітей. Виконуємо завдання президента – повернути всіх дітей", - додав він.

війнадітиокупаціяАндрій Єрмак

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