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ПОЛІТИКА

Україна повернула сьогодні з російського полону додому ще 50 військових

08 січня 2023, 16:16
Україна повернула сьогодні з російського полону додому ще 50 військових
українські військові після полону
Серед звільнених - військові ЗСУ та тероборони, Нацгвардії та Держприкордонної служби, Військово-морський сил та Сил спецоперацій

Сьогодні, 8 січня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та росією. Додому повернулися 50 наших захисників, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед звільнених з полону - військові ЗСУ та тероборони, Нацгвардії та Держприкордонної служби, Військово-морський сил та Сил спецоперацій.

"33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.  Це не останній обмін. Наша задача - повернути всіх наших людей і ми її виконаємо", - написав Єрмак.

Він подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу.


війнаобмін полоненимиУкраїна

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