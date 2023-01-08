Україна повернула сьогодні з російського полону додому ще 50 військових

Серед звільнених - військові ЗСУ та тероборони, Нацгвардії та Держприкордонної служби, Військово-морський сил та Сил спецоперацій

Сьогодні, 8 січня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та росією. Додому повернулися 50 наших захисників, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед звільнених з полону - військові ЗСУ та тероборони, Нацгвардії та Держприкордонної служби, Військово-морський сил та Сил спецоперацій.

"33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Це не останній обмін. Наша задача - повернути всіх наших людей і ми її виконаємо", - написав Єрмак.

Він подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу.