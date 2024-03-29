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Україна повернула тіла 121 загиблого захисника

29 березня 2024, 13:31
Україна повернула тіла 121 загиблого захисника
Фото: facebook.com
Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

За результатами репатріаційних заходів Україна повернула 121 полеглого оборонця.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку.

Координаційни штаб окремо подякував за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

війна в Україніросія окупантиповерненнятіла загиблих

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