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Україна повернула тіла 140 полеглих захисників

26 квітня 2024, 12:55
Україна повернула тіла 140 полеглих захисників
Фото: facebook.com
Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

країна повернула тіла 140 полеглих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося репатріювати 112 тіл захисників, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїна на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрема Координаційний штаб висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

 

 

 

 

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