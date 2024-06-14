Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна повернула тіла 254 загиблих героїв

14 червня 2024, 12:53
Україна повернула тіла 254 загиблих героїв
фото :Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ.

Україна повернула тіла 254 загиблих військових.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдалося репатріювати: тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку; 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку; четверо полеглих оборонця з Луганського напрямку; четверо загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території рф.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", – додали в Штабі.

поверненнявійна в Українітіла загиблихросія-агресор

Останні матеріали

росіяни продовжують прогризатися на Сході та Півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Політика
росіяни продовжують прогризатися на Сході та Півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2024, 14:58
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Політика
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 14 червня 2024, 11:36
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Політика
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Переклад iPress – 14 червня 2024, 09:06
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Політика
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 13 червня 2024, 15:22
Компоненти професійних шампунів: які вони
LifeStyle
Компоненти професійних шампунів: які вони
13 червня 2024, 13:55
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Бізнес & Фінанси
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Переклад iPress – 13 червня 2024, 11:32
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Політика
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Переклад iPress – 13 червня 2024, 08:58
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 12 червня 2024, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється