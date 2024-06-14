Україна повернула тіла 254 загиблих героїв

фото :Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ.

Україна повернула тіла 254 загиблих військових.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдалося репатріювати: тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку; 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку; четверо полеглих оборонця з Луганського напрямку; четверо загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території рф.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", – додали в Штабі.