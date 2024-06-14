Україна повернула тіла 254 загиблих героїв
Україна повернула тіла 254 загиблих військових.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, вдалося репатріювати: тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку; 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку; четверо полеглих оборонця з Луганського напрямку; четверо загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території рф.
"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", – додали в Штабі.