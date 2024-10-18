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Україна повернула тіла 501 полеглого захисника

18 жовтня 2024, 16:09
Україна повернула тіла 501 полеглого захисника
Фото: facebook.com
Після ідентифікації тіла полеглих бійців передадуть родинам для гідного поховання.
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого оборонця.
 
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
 
Зокрема вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїна на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території рф.
 
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
 
Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам для гідного поховання.
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