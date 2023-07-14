Україна повернула тіла 62 полеглих захисників

З них четверо померли в російському полоні через поранення, хвороби та неналежний медичний догляд.

В Україну повернули тіла 62 полеглих захисників.

Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

За інформацією Мінреінтеграції, з них четверо померли в російському полоні через поранення, хвороби та неналежний медичний догляд.

Після ідентифікації тіла полеглих воїнів передадуть їхнім рідним для поховання.

Зазначається, що репатріація тіл з окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військового співробітництвом, ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Втім процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Так, востаннє такий обмін пройшов 12 липня, коли Україна повернула 19 тіл бійців, які загинули у російському полоні.