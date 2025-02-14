Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна повернула тіла 757 полеглих героїв

14 лютого 2025, 14:55
Україна повернула тіла 757 полеглих героїв
Фото: t.me/Koord_shtab
Полеглих оборонці повернули за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих військових. У найкоротші терміни буде встановлено особи загиблих
 
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
 
Згідно з повідомленням, серед тих, кого повернули, військові з:
  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • ⁠Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • моргів на території рф.
 
Полеглих оборонці повернули за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
 
"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - зазначили у Координаційному штабі.
війна в Українітіла загиблихросія окупанти

Останні матеріали

Не можуть повірити своєму щастю. Кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Політика
Не можуть повірити своєму щастю. Кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 15:25
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 12:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється