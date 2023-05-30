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ПОЛІТИКА

Україна повернула тіла 79 загиблих бійців

30 травня 2023, 12:09
Україна повернула тіла 79 загиблих бійців
Фото: ukr.media
Тіла українських військових будуть передані родинам для гідного поховання.

Між Україною та росією пройшла чергова передача тіл військовослужбовців у вівторок, 30 травня. В Україну повернули 79 загиблих бійців.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Передача тіл загиблих захисників здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці зі силовими структурами.

Тіла українських військових будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

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