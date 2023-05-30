Україна повернула тіла 79 загиблих бійців

Тіла українських військових будуть передані родинам для гідного поховання.

Між Україною та росією пройшла чергова передача тіл військовослужбовців у вівторок, 30 травня. В Україну повернули 79 загиблих бійців.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Передача тіл загиблих захисників здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці зі силовими структурами.

Тіла українських військових будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.