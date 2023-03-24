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Україна повернула тіла 83 загиблих захисників

24 березня 2023, 12:09
Україна повернула тіла 83 загиблих захисників
Фото: з вільного доступу
Загиблих героїв гідно поховають на їхній батьківщині

В Україну повернули тіла ще 83 загиблих захисників. Про це повідомив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко у Telegram.

Процес передачі відбувся за сприяння Офісу Уповноваженого з зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці із силовими структурами.

"Щоразу при передачі тіл загиблих захисників ми чітко дотримуємося норм Женевської конвенції. Переговори з протилежною стороною не припиняються, щоб якнайшвидше повернути всіх додому", - зазначив Котенко.

Він нагадав, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих можна також особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення на Viber та Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Раніше повідомлялось, що Україна ідентифікувала близько 3 тисяч убитих завдяки ДНК-експертизі.

ЗСУвтративійна в Українітіла загиблих

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