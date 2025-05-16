Україна повернула тіла 909 своїх захисників

Воїни загинули на різних напрямках.

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 909 загиблих захисників, які воювали на різних напрямках. Міжнародний Комітет Червоного Хреста сприяв у їх поверненні.

Про це повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Загиблі захисники воювали на курахівському, покровському, бахмутському, луганському, вугледарському, запорізькому, сумському, харківському напрямках, повідомили у Координаційному штабі. Окрім цього, тіла воїнів повернули з моргів на території рф.

Зазначається, що повернути тіла вдалося повернути завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, офісу уповноваженого з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, а також інших структур сектору безпеки та оборони.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", — зазначили у Координаційному штабі.

Найближчим часом будуть встановлені особи загиблих, додали у Координаційному штабі.